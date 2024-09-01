Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στα ΚΤΕΛ Κηφισού, το διήμερο 30 και 31 Αυγούστου, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διενεργήθηκαν 200 έλεγχοι οχημάτων ταξί και οδηγών, ενώ βεβαιώθηκαν 33 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εκ των οποίων 8 για στέρηση ειδικής άδειας ταξί και 9 για μη χρήση ταξιμέτρου.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν, από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Πηγή: skai.gr

