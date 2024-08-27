Πυροβολισμοί στο ΚΤΕΛ Κηφισού: Καταγγελίες για «γκέτο ταξί»- Το βίντεο της επίθεσης

Σοκάρει το βίντεο που καταγράφει την επίθεση σε οδηγό ταξί στην πιάτσα του σταθμού των ΚΤΕΛ στον Κηφισό χθες το μεσημέρι.

Στο οπτικό υλικό του MEGA τρεις άνδρες φαίνονται να χτυπούν αλύπητα τον οδηγό με κλωτσιές στο κεφάλι και το σώμα, μπροστά στα μάτια των επιβατών που πετάχτηκαν έντρομοι από τους χώρους των εκδοτηρίων όταν άκουσαν να πέφτουν και πυροβολισμοί.

Το άγριο ξύλο και οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν με αφορμή μια κούρσα.

Το 28χρονο θύμα της επίθεσης κατέληξε στο Νοσοκομείο της Νίκαιας ενώ ο δράστης που τακτοποιήθηκε παραμένει ασύλληπτος.

Το επεισόδιο αποκάλυψε την ύπαρξή μιας μαφίας που λειτουργεί μέσα στο χώρο των ταξί.

Όπως καταγγέλλουν στον ΣΚΑΪ οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές, πρόκειται για συγκεκριμένους οδηγούς που δια της βίας επιβάλλονται στις πιάτσες και εκμεταλλεύονται ανυποψίαστους επιβάτες που είναι είτε τουρίστες είτε έρχονται από την επαρχία και δε γνωρίζουν τις διαδρομές.

Μιλούν για γκέτο και κλίμα τρομοκρατίας.

«Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δημιουργούν προβλήματα όχι μόνο στους επιβάτες αλλά και σε μας τους ιδίους. Συνήθως κάνουν άγρα πελατών, δηλαδή διαλέγουν τις διαδρομές, βγάζουν δυο τρεις ανθρώπους μέσα, άνθρωποι που έρχονται από την επαρχία και δε γνωρίζουν την Αθήνα τους κάνουν βόλτες, τους κλέβουν», αναφέρει χαρακτηριστικά αυτοκινητιστής.

Την ίδια ώρα, και πολίτες καταγγέλλουν στον ΣΚΑΪ περιστατικά ασυδοσίας με οδηγούς ταξί που βρίσκονται καθημερινά στην πιάτσα των ΚΤΕΛ.

«Περίμενα, περίμενα μου λέει μπες μέσα, κάποια στιγμή πήρε και μια κυρία. Η κυρία πήγαινε στην Κυψέλη κι εγώ πήγαινα στον Κηφισό», περιγράφει πολίτης τονίζοντας πως όταν ρωτήθηκε για τη διαδρομή του έλαβε την απάντηση ότι πρώτα θα αποβιβάσουν τη γυναίκα και μετά εκείνον.

«Δεν πλήρωσα καθόλου γιατί ήταν αστυνομικός εκεί», συνοψίζει.

«Είναι σχεδόν καθημερινό το φαινόμενο από μια μικρή μερίδα συναδέλφων παραβατικών οι οποίοι τραμπουκίζουν τους νόμιμους συναδέλφους τουςπου θέλουν να εργαστούν. Στο λιμάνι του Πειραιά ενώ υπάρχουν οι νόμιμες πιάτσες σε συνεργασία με τον ΟΛΘ, δεν τηρείται καμία σειρά προτεραιότητας και βγαίνοντας ο κόσμος από τα πλοία γίνεται ένα παζάρι διαδρομών προσφοράς και ζήτησης ως αποτέλεσμα έχει την ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού», εξηγεί ο Πάρης Ορφανός, Γενικός Γραμματέας ΣΑΤΟ.

Οδηγοί ταξί καταγγέλλουν ακόμη πως συνάδελφοί τους αποκτούν τις άδειες ταξί προσκομίζοντας πλαστά δικαιολογητικά.

