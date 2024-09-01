Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκαν ένας άνδρας και μια γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα, στην Μύρινα Λήμνου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σε διαμέρισμα επί της οδού Αριστοτέλους, στην Μύρινα Λήμνου.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν έναν 53χρονο άνδρα και μία 62χρονη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 11 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

