Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής ένας άνδρας ηλικίας περίπου 80 ετών, όταν ενεπλάκη σε τροχαίο με τη γουρούνα την οποία οδηγούσε.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό έγινε στα Ασφένδου Σφακίων, με τον άτυχο άνδρα να χάνει, κάτω από άγνωστες συνθήκες, τον έλεγχο του οχήματός του και να τραυματίζεται θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Βάμου με δύο γιατρούς και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων, αλλά ο ηλικιωμένος άνδρας είχε χάσει τη ζωή του.

Πηγή: zarpanews.gr

