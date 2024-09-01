Αναρτήθηκαν στο site της ΔΕΗ τα νέα τιμολόγια ρεύματος, όπου συμπεραίνεται πως η εταιρεία ρίχνει τις τιμές τον Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, για το πράσινο τιμολόγιο η τελική τιμή μέχρι τις 500 Kwh ειναι 0,1594, το οποίο είναι 2,8% χαμηλότερα σε σχέση με τον Αύγουστο. Από τις 500 Kwh και πάνω, η τιμή διαμορφώνεται στα 0.1714. Το δε νυχτερινό, ορίσθηκε στα 0,1284.

Οι όποιες επιδοτήσεις που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση θα ρίξουν κι άλλο την τελική τιμή στον καταναλωτή.

Πηγή: skai.gr

