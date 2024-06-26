Συλλήψεις πρωτοκλασάτων στελεχών της ρωσόφωνης μαφίας στην Αθήνα

Στη σύλληψη πρωτοκλασάτων στελεχών της ρωσόφωνης μαφίας με δράση σε όλη την Ευρώπη προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., και συγκεκριμένα η υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, πρόκειται για τουλάχιστον 13 αλλοδαπούς με καταγωγή από την Ουκρανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και αλλού, ορισμένοι από τους οποίους είναι μέλη της πανίσχυρης ρωσόφωνης μαφίας με διακριτικό τίτλο Vor V Zakone.

Σε βάρος ενός από τους συλληφθέντες εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία από τη Ρωσία, καθώς περιγράφεται ως αρχηγικό μέλος των επονομαζόμενων Vor. Σε βάρος δεύτερου από τους συλληφθέντες φέρεται να εκκρεμεί διωκτικό έγγραφο από την Ισπανία.

Πηγή: skai.gr

