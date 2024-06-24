Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα με θύμα έναν 20χρονο οδηγό ΙΧ σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί, στον επαρχιακό δρόμο Στερνών -Ασημίου του Δήμου Γόρτυνας. 'Αγνωστο πώς, το όχημα που οδηγούσε ο 20χρονος ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε δέντρο. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή και προκάλεσε το θανάσιμο τραυματισμό του.

Τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος διερευνά το Α.Τ Αστερουσίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

