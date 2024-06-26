Επτά νέες ψηφιακές υπηρεσίες προστέθηκαν στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς

Με επτά νέες υπηρεσίες εμπλουτίζεται το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, το pet.gov.gr διευρύνοντας τις ψηφιακές δυνατότητες για ιδιοκτήτες και διαχειριστές ζώων συντροφιάς, κτηνιάτρους, εκτροφείς, φιλοζωικά σωματεία, καταφύγια και Δήμους.

Οι υπηρεσίες τέθηκαν σε παραγωγική λειτουργία στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου με στόχο ένα ολοκληρωμένο και ανοιχτό σε όλους σύστημα ψηφιακής διαχείρισης των γεγονότων ζωής που αφορούν στα ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ή μη, για την προώθηση υπεύθυνης ιδιοκτησίας τους, τον έλεγχο της υγείας και ευζωίας τους και τη διευκόλυνση του έργου των κτηνιάτρων και των εμπλεκόμενων φορέων.

Η πλατφόρμα ενισχύει την παρακολούθηση και την προστασία των ζώων συντροφιάς με υπηρεσίες που αφορούν στην υιοθεσία αδέσποτων ζώων σε όλη τη χώρα, στην ελεγχόμενη αναπαραγωγή αλλά και την καλύτερη διαχείριση των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, ενώ δίνει πλέον και τη δυνατότητα ψηφιακής υποβοήθησης αναζήτησης και εύρεσης χαμένων ζώων συντροφιάς.

Πιο συγκεκριμένα, είναι διαθέσιμες πλέον στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς είτε απευθείας στο pet.gov.gr είτε στο gov.gr στην κατηγορία «Πολίτης και καθημερινότητα», οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων. Περιλαμβάνει το σύνολο των ζώων συντροφιάς, σκύλων και γατών που είναι προς υιοθεσία με αναλυτικά στοιχεία, φωτογραφία και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου διαχείρισης. Απλοποιεί και επιταχύνει τη διαδικασία υιοθεσίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μεριμνά για τη νομιμότητα των διοικητικών διαδικασιών εξασφαλίζοντας διαφάνεια για Δήμους, φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις και καταφύγια. Μητρώο εκτροφέων για τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες εκτροφείς. Ένα ακόμη Μητρώο που συγκεντρώνει υπό συγκεκριμένα κριτήρια τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες εκτροφείς ζώων συντροφιάς της χώρας. Μέσω της πλατφόρμας υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής και συγκεντρώνονται στοιχεία που αφορούν στην αναπαραγωγή, τους απογόνους των εκτρεφόμενων ζώων, καθώς και την ιχνηλασιμότητα της ιδιοκτησίας τους. Ψηφιακή Υπηρεσία Αίτησης Άδειας Αναπαραγωγής Δεσποζόμενου Ζώου Συντροφιάς. Με την ισχύουσα νομοθεσία να ορίζει ότι κάθε δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς (θηλυκό ή αρσενικό) μπορεί να αποκτήσει απογόνους μόνο μία φορά στη ζωή του, ο εκάστοτε Δήμος διαμονής των ιδιοκτητών είναι ο αρμόδιος φορέας για να λάβει την αίτηση και να παρέχει ψηφιακά την απαραίτητη άδεια. Ψηφιακή Υπηρεσία Αίτησης Παράδοσης Ζώου Συντροφιάς στον Δήμο και Ψηφιακή Υπηρεσία Αίτησης Παράδοσης Ζώου Συντροφιάς σε Φιλοζωική Οργάνωση, Σωματείο ή Καταφύγιο. Σε περίπτωση αδυναμίας του ιδιοκτήτη να φροντίσει πλέον το ζώο του, αποκτά τη δυνατότητα να το παραδώσει στον Δήμο μόνιμης κατοικίας του ακολουθώντας τις θεσμικές διαδικασίες. Σε περίπτωση εξαιρετικών λόγων υγείας ή σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη δίνεται η δυνατότητα μέσω της ψηφιακής αίτησης να παραδοθεί το ζώο συντροφιάς σε φιλοζωικό σωματείο ή καταφύγιο και στη συνέχεια να αναρτηθεί προς υιοθεσία στην ψηφιακή πλατφόρμα υιοθεσίας. Ψηφιακή Υπηρεσία Προβολής Κτηνιατρικού Φακέλου Ζώου Συντροφιάς. Περιλαμβάνει κάθε ενέργεια (υποχρεωτική ή μη) που έχει καταχωριστεί στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς για το ζώο συντροφιάς, ώστε οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές τους να έχουν πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό του ζώου τους. Ψηφιακή Πλατφόρμα Απώλειας και Εύρεσης ζώων συντροφιάς και Ψηφιακή Υπηρεσία Δήλωσης Πιθανής Εύρεσης Ζώου Συντροφιάς. Στοχεύει στη διευκόλυνση του εντοπισμού ζώων για τα οποία έχει δηλωθεί απώλεια. Οι πολίτες που εντοπίζουν ένα χαμένο ζώο μπορούν να αξιοποιήσουν την ψηφιακή υπηρεσία με στόχο την ενημέρωση του ιδιοκτήτη. Ψηφιακή Υπηρεσία Δήλωσης Θανάτου Ζώου Συντροφιάς. Με στόχο τη διευκόλυνση των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, δίνεται πλέον η δυνατότητα να δηλώνουν τον θάνατο του ζώου τους μέσω υπεύθυνης δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Για την οριστική καταχώριση του θανάτου, αποκλειστικά αρμόδιος παραμένει ο πιστοποιημένος κτηνίατρος.

Οι νέες ψηφιακές λειτουργίες του έργου υλοποιήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη συνδρομή της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς σε αριθμούς

Καταχωρίσεις

1.224.519 ζώα συντροφιάς που ανήκουν σε 657.125 ιδιοκτήτες

279.805 αδέσποτα ζώα

2.476 κτηνίατροι είναι χρήστες του συστήματος.

Από την έναρξη παραγωγικής του λειτουργίας του, τον Δεκέμβριο του 2023, έχουν πραγματοποιηθεί:

88.307 νέες καταχωρίσεις ζώων

36.680 νέες καταχωρίσεις ιδιοκτητών

123.449 καταχωρίσεις στειρώσεων ζώων εκ των οποίων 28.443 αφορούσαν στειρώσεις αδέσποτων ζώων

311.736 καταχωρίσεις εμβολιασμών

55.775 καταχωρίσεις αντιπαρασιτικών αγωγών

9.575 καταχωρίσεις μεταβιβάσεως ιδιοκτησίας

8.206 καταχωρίσεις υιοθεσίας

1.397 καταχωρίσεις αναδοχής

246 αιτήσεις φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων έχουν υποβληθεί για εγγραφή στο αντίστοιχο Μητρώο και 173 από αυτές έχουν εγκριθεί.

45 αιτήσεις καταφυγίων έχουν υποβληθεί για εγγραφή στο αντίστοιχο Μητρώο και 19 από αυτές έχουν εγκριθεί.

1.765 Ψηφιακές Δηλώσεις Απώλειας Ζώου Συντροφιάς

523 Ψηφιακές Δηλώσεις Εύρεσης Ζώου Συντροφιάς

1.942 Ψηφιακές Δηλώσεις Μεταβίβασης Δεσποζόμενου Ζώου Συντροφιάς

