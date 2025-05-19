Σορός άνδρα, αγνώστων στοιχείων, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, στα βράχια της παραλίας «Κιόνιο» στην Ικαρία.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Λιμενική Αρχή Εύδηλου, με στελέχη να μεταβαίνουν στο σημείο από ξηράς, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Ο άνδρας, ύψους περίπου 1,70 μέτρων και κανονικής σωματικής διάπλασης, απεγκλωβίστηκε από τα βράχια και ανασύρθηκε από το πλήρωμα του σκάφους. Η σορός μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι του Βαθέως Σάμου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί ο Λιμενικός Σταθμός Εύδηλου Ικαρίας, του Λιμεναρχείου Σάμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.