Ολοκληρώθηκε η γιγαντιαία επιχείρηση απομάκρυνσης των νεκρών ψαριών από τον Ξηριά.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, ανέφερε ότι 270 τόνοι νεκρών ψαριών από τα νερά του Βόλου οδηγήθηκαν σε αποτέφρωση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ 4-5 τόνοι σε υγειονομική ταφή η οποία σύμφωνα με τον ίδιο έγινε σε χώρο ασφαλή στο Δήμο Βελεστίνου αφού είχε εκδοθεί η περιβαλλοντική άδεια.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι «δεν τίθεται θέμα δημόσιας υγείας μιας και οι μετρήσεις στις παραλίες του Βόλου δείχνουν ότι είναι καθαρές».

Πηγή: magnesianews.gr

