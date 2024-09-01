Ολοκληρώθηκε η γιγαντιαία επιχείρηση απομάκρυνσης των νεκρών ψαριών από τον Ξηριά.
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, ανέφερε ότι 270 τόνοι νεκρών ψαριών από τα νερά του Βόλου οδηγήθηκαν σε αποτέφρωση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ 4-5 τόνοι σε υγειονομική ταφή η οποία σύμφωνα με τον ίδιο έγινε σε χώρο ασφαλή στο Δήμο Βελεστίνου αφού είχε εκδοθεί η περιβαλλοντική άδεια.
Ξεκαθάρισε επίσης ότι «δεν τίθεται θέμα δημόσιας υγείας μιας και οι μετρήσεις στις παραλίες του Βόλου δείχνουν ότι είναι καθαρές».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.