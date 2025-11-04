Ξεσπά η μητέρα του Φανούρη Καργάκη: «Εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου - Να φύγουν από το χωριό»

«Ο γιος μου πήγαινε στη δουλειά του και τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ», ανέφερε με τρεμάμενη φωνή η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ ζητά να φύγει από το χωριό η άλλη οικογένεια με την οποία έχουν βεντέτα.

Μιλώντας στο Action 24, η γυναίκα αναφέρει πως είχαν μαχαιρώσει πέρυσι και τον εγγονό της, στο σημείο όπου έπεσε νεκρός και ο γιος της. «Του στήσανε καρτέρι», τονίζει.

«30 νοματαίοι έπαιζαν με τα όπλα, πυροβολούσαν όπου έβρισκαν», υποστήριξε. «Πέρυσι έγινε μία γιορτή και ο εγγονός μου πήγε καλεσμένος. Τον έδιωξαν, προσπάθησαν να τον σκοτώσουν, τον μαχαίρωσαν στο ίδιο σημείο όπου σκοτώθηκε ο γιος μου. Μίλησαν, μπήκαν “μεσίτες” στη μέση και υποτίθεται τα βρήκαν. Αυτοί ψάχνονταν συνέχεια και προκαλούσαν. Δεν ξέρω ποιος έβαλε την βόμβα στο σπίτι τους, εμείς δεν τους φταίμε πουθενά. Του έστησαν ενέδρα και τον σκότωσαν εν ψυχρώ», είπε επίσης.

«Αυτοί τραυματίστηκαν μεταξύ τους, αυτοί σκότωσαν την δικιά τους (σ.σ. 56χρονη). Δεν ξέρω ποιος έβαλε τη βόμβα στο σπίτι, μπορεί να την έβαλαν και οι ίδιοι για να πάρουν χρήματα. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι μου έφαγαν το παιδί μου. Απαιτώ να φύγουν από το χωριό. Εδώ δεν κάνουμε και οι δύο μαζί. Εγώ ξέρω ότι έχασα το παλικάρι μου, το καμάρι μου. Αυτοί “τύλιξαν” το σπίτι του γιου μου. Πυροβολούσαν όπου έβρισκαν. Ο γιος μου ήταν μοναχός, πήγαινε στη δουλειά του και τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ», τόνισε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της μητέρας του Φανούρη Καργάκη:

