Φονικό στη Χαλκίδα: Συνελήφθη άτομο που είχε απασχολήσει και για τη δολοφονία Λυγγερίδη

Συνελήφθη ένας από τους εμπλεκόμενους στη δολοφονική επίθεση με πιθανότατα οπαδικά κίνητρα που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 23χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο που συνελήφθη πριν από λίγο φέρεται να εμπλέκεται και στη δολοφονική επίθεση που είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2023 εναντίον του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, έξω από το κλειστό γήπεδο το βόλεϊ στου Ρέντη.

Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ: 3 συλλήψεις - Εξετάζονται οπαδικά κίνητρα

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας νωρίτερα στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπάρχουν οπαδικά κίνητρα πίσω από την αιματηρή συμπλοκή στη Χαλκίδα, καθώς «κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για αδικήματα της αθλητικής νομοθεσίας».

Φαίνεται πως στη συμπλοκή συμμετείχαν 8 άτομα, δήλωσε η κ. Δημογλίδου. Υπάρχουν 2 τραυματίες και ένας νεκρός, καθώς και 3 άτομα που έχουν συλληφθεί, όπως είπε. «Αναμένεται να συλληφθούν και οι 2 τραυματίες, επομένως οι συλλήψεις θα γίνουν συνολικά 5, ενώ λείπουν τουλάχιστον άλλα 2 άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα», είχε σημειώσει η ίδια νωρίτερα.

«Λαμβάνουν αυτήν τη στιγμή καταθέσεις οι αστυνομικοί, για να δουν ποιος τραυμάτισε θανάσιμα τον άτυχο νεαρό και πώς προέκυψαν κι οι άλλοι 2 τραυματίες, καθώς δεν βρέθηκε κανένα αιχμηρό αντικείμενο» υπογράμμισε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.