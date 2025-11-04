Το αδιαχώρητο επικρατεί σήμερα το πρωί σε πολλούς σταθμούς το Μετρό Θεσσαλονίκης καθώς βρίσκεται σε υποβαθμισμένη λειτουργεία.

Όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρία, από τον σταθμό «Αναληψη» έως το σταθμό «Πανεπιστήμιο» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2.

«Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό «Πανεπιστήμιο».

Η ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό είναι μεγάλη, χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστός ο λόγος της υπολειτουργίας του Μετρό.

Δεκάδες κατεβαίνουν από τον ένα συρμό για να πάρουν τον άλλο προκειμένου να συνεχίσουν στον προορισμό τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται τεράστιος συνωστισμός στους σταθμούς και τις πλατφόρμες.

Ενδεικτικές οι εικόνες από τον Σταθμό Πανεπιστήμιο. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στους σταθμούς Φλέμινγκ και Ανάληψη, σύμφωνα με αναφορές ακροατών στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Πηγή: skai.gr

