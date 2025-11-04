Νέος θάλαμος χημειοθεραπειών στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»

Νέος θάλαμος χημειοθεραπειών και ανοσολογικών θεραπειών εγκαινιάστηκε χθες στην Ογκολογική-Αιματολογική Μονάδα και Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα».

Με πρωτοβουλία της διοίκησης και συγκεκριμένα της διοικήτριας Ελπινίκης Ταβιανάτου και της αναπληρώτριας διοικήτριας Ευσταθίας Κατοίκου, καθώς και του διευθυντή της Θεραπευτικής Κλινικής, καθηγητή Μελέτιου-Αθανάσιου Δημόπουλου, το Κοινωφελές Ίδρυμα Kind Things της Εριέττας Κούρκουλου-Λάτση δώρισε 6 νέες υπερσύγχρονες καρέκλες χημειοθεραπείας για την υποστήριξη του σημαντικού έργου και της καθημερινής λειτουργίας της Μονάδας με σκοπό την εξυπηρέτηση των ογκολογικών ασθενών.

Η διαμόρφωση του χώρου πραγματοποιήθηκε με κονδύλια που διέθεσε η διοίκηση του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» και με τη συμβολή της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου. Ο νέος θάλαμος χημειοθεραπείας θα λειτουργεί με βάση όλα τα σύγχρονα πρότυπα και αναμένεται να εξυπηρετεί περισσότερους από 30 ασθενείς ημερησίως, γεγονός που θα διευκολύνει σε σημαντικό βαθμό το έργο της Μονάδας και θα περιορίσει σημαντικά τον ενδεχόμενο χρόνο αναμονής των ασθενών.

Η Ογκολογική-Αιματολογική Μονάδα και Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Θεραπευτικής Κλινικής του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» προσφέρει ολοκληρωμένη προσέγγιση των ογκολογικών ασθενών που αφορά στη διάγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση και παρακολούθηση ασθενών με συμπαγείς όγκους με έμφαση στον καρκίνο μαστού, στο γυναικολογικό καρκίνο, στον ουροποιογεννητικό καρκίνο, στον καρκίνο του πνεύμονα και στις αιματολογικές κακοήθειες με έμφαση στις πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες (πολλαπλούν μυέλωμα, αμυλοείδωση, μακροσφαιριναιμία Waldenstrom, μονοκλωνικές γαμμαπάθειες, κ.λπ.) και τα λεμφώματα. Σε μηνιαία βάση χορηγούνται άνω των 2.000 θεραπειών και σε ετήσια βάση πραγματοποιούνται άνω των 23.000 θεραπειών ή αξιολογήσεων ογκολογικών ασθενών.

