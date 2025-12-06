Ολοκληρώθηκε περίπου στις 14:00 η μαθητική-φοιτητική πορεία στην Αθήνα στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Κλειστές παρέμειναν η Πανεπιστημίου και η Σταδίου για τη φοιτητική πορεία για την 17η επέτειο από τη δολοφονία του 15χρονου μαθητή από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Η κεφαλή της πορείας, λίγο μετά τις 13:30 βρισκόταν στο Σύνταγμα. Ισχυρή ήταν η παρουσία των ΜΑΤ, ενώ περισσότερος κόσμος αναμένεται να μετάσχει στην πορεία που θα γίνει το απόγευμα.

Δείτε φωτογραφίες:

Δρακόντεια είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για την αποφυγή επεισοδίων, ενώ πλέον ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, άνοιξαν οι σταθμοί μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο, ενώ αναμένεται να κλείσουν εκ νέου στις 17:00.

Πηγή: skai.gr

