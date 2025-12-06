Λογαριασμός
Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: 17 χρόνια από τη δολοφονία στα Εξάρχεια - Πολίτες αφήνουν λουλούδια στο μνημείο (Βίντεο)

Όπως κάθε χρόνο, οι εκδηλώσεις μνήμης εστιάζονται στο σημείο που άφησε τη ζωή του ο Γρηγορόπουλος σε ηλικία 15 ετών, στη συμβολή των Τζαβέλλα και Μεσολογγίου

Δεκαεπτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια.

Όπως κάθε χρόνο, οι εκδηλώσεις μνήμης εστιάζονται στο σημείο που άφησε τη ζωή του ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος σε ηλικία 15 ετών, στη συμβολή των Τζαβέλλα και Μεσολογγίου. Εκεί, από νωρίς το πρωί, φοιτητές, μαθητές, περίοικοι και πολίτες αφήνουν λουλούδια στο μνημείο που έχει δημιουργηθεί στο σημείο και γράφει:



«Εδώ, στις 6 Δεκεμβρίου 2008 εντελώς αναίτια έσβησε το παιδικό χαμόγελο του αθώου δεκαπεντάχρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τις σφαίρες αμετανόητων δολοφόνων»

και…

«Στη μνήμη του Αλέξανδρου. Δεν σε σκότωσε ο θάνατος. Τα σπίτια των νεκρών είναι χτισμένα με λήθη. Τα σπίτια των ζωντανών είναι φτιαγμένα από μνήμη. Η δική σου μνήμη θα μείνει ζωντανή, ένα φωτεινό αστέρι που θα λάμπει για πάτα. Θα φωτίζει τα χνάρια σε όσους συνεχίζουν τον αγώνα. Στις τσέπες μας κουβαλάμε το χαμόγελό σου, γιατί δεν είπαμε ποτέ αντίο αλλά ‘εις το επανιδείν’».
