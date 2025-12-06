Λογαριασμός
Σοκαριστικό τροχαίο: ΙΧ έπεσε σε μπάρες και σε λεωφορείο στην ΕΟ Αθηνών Λαμίας - Δείτε βίντεο

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής - Από τη σφοδρή σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνον υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο και το λεωφορείο

τροχαίο

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου λόγω της κακοκαιρίας.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 5/12 στην εθνική οδό Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα καθόδου της Εθνικής Οδού στο ύψος της Μαλακάσας όταν οδηγός αυτοκινήτου κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, το οποίο διέσχισε διαγώνια τις υπόλοιπες λωρίδες της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στην συνέχεια έπεσε πάνω σε λεωφορείο που μετέφερε εργαζόμενους.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνον υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο και το λεωφορείο.

