Τσιτσιπάς: Διορία έως 12 Δεκεμβρίου για την παράδοση διπλώματος – Απορρίφθηκε ο ισχυρισμός ότι οδηγούσε ο πατέρας του

Διορία έως τις 12 Δεκεμβρίου έχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησής του, μετά την απόρριψη του ισχυρισμού ότι το πολυτελές όχημα οδηγούσε ο πατέρας του. Οι αρμόδιες αρχές δεν έκαναν δεκτή την ένσταση, με αποτέλεσμα να παραμείνει σε ισχύ η ποινή σε βάρος του Έλληνα τενίστα.
Σύμφωνα με την απόφαση, στον Στέφανο Τσιτσιπά επιβλήθηκε αφαίρεση διπλώματος για διάστημα ενός έτους, καθώς και χρηματικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. Η προθεσμία για την παράδοση της άδειας οδήγησης λήγει στις 12 Δεκεμβρίου, διαφορετικά προβλέπονται πρόσθετες κυρώσεις.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.