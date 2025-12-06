Λογαριασμός
Τσιτσιπάς: Διορία έως 12 Δεκεμβρίου για την παράδοση διπλώματος – Απορρίφθηκε ο ισχυρισμός ότι οδηγούσε ο πατέρας του

Διορία έως τις 12 Δεκεμβρίου έχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησής του, μετά την απόρριψη του ισχυρισμού ότι το πολυτελές όχημα οδηγούσε ο πατέρας του. Οι αρμόδιες αρχές δεν έκαναν δεκτή την ένσταση, με αποτέλεσμα να παραμείνει σε ισχύ η ποινή σε βάρος του Έλληνα τενίστα.

Σύμφωνα με την απόφαση, στον Στέφανο Τσιτσιπά επιβλήθηκε αφαίρεση διπλώματος για διάστημα ενός έτους, καθώς και χρηματικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. Η προθεσμία για την παράδοση της άδειας οδήγησης λήγει στις 12 Δεκεμβρίου, διαφορετικά προβλέπονται πρόσθετες κυρώσεις.

