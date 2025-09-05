Ξάνθη: Εφιάλτης για 79χρονη Σουηδή - Αιχμάλωτη για 40 μέρες

Του Μάκη Συνοδινού

Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση κακοποίησης 79χρονης Σουηδής από 30χρονο τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω Facebook. Ο δράστης την κρατούσε αιχμάλωτη για περίπου 40 ημέρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στα χέρια του το skai.gr, στις 3 Σεπτεμβρίου ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ για καταγγελία που υποβλήθηκε στις αρχές της Σουηδίας σχετικά με την αρπαγή πολίτη Σουηδίας και την παράνομη κράτησή της στην περιοχή της Ξάνθης. Συγκεκριμένα, η 79χρονη γυναίκα Σουηδία είχε επικοινωνήσει με συγγενικό της πρόσωπο στη Σουηδία και της είχε αναφέρει ότι κρατούνταν παρά τη θέληση της και κακοποιούνταν από 30χρονο άντρα με τον οποίο είχε γνωριστεί στο Facebook.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην ασφάλεια Ξάνθης και άμεσα αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι που κρατούνταν παρά τη θέληση της η γυναίκα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές κατά την είσοδο των αστυνομικών στην οικία του δράστη ο οποίος είναι παλιός γνώριμος των Αρχών για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπών, προέβαλε αντίσταση κτυπώντας τους αστυνομικούς με τα πόδια και τα χέρια του και απωθώντας τους. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του φορέσουν χειροπέδες ενώ μέσα στο διαμέρισμα βρήκαν την 79χρονη. Επιπλέον, βρήκαν και κατάσχεσαν ένα κινητό τηλέφωνο, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κοκαΐνης, μία νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη συνολικού βάρους 1,1 γραμ. και μία δερμάτινη θήκη με υπολείμματα κοκαΐνης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του skai.gr, η γυναίκα που έζησε τον απόλυτο εφιάλτη κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι από την 19/07/2025 οπότε και ήρθε στην Ελλάδα, ο δράστης τη μετέφερε στην οικία του στην Ξάνθη, όπου την κρατούσε παράνομα σε κακές συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας, μη επιτρέποντας της να φύγει ή να επικοινωνήσει με τους συγγενείς της, ενώ παράλληλα την κτυπούσε προκειμένου να της αποσπά χρήματα.

