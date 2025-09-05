Ο ΣΚΑΪ 100.3 γίνεται φέτος ασυναγώνιστος

Με μια σειρά από καινοτομίες, αλλά και με νέες δυναμικές παρουσίες μπροστά από τα μικρόφωνα, ξεκινά από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου το νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ 100.3.

Με δελτία ειδήσεων 24 ώρες το 24ωρο και με ζωντανές εκπομπές κάθε μέρα από τις πέντε το πρωί ως τη μία μετά τα μεσάνυχτα, η «δύναμη πυρός» του ΣΚΑΪ 100.3 γίνεται φέτος ασυναγώνιστη. Και γι’ αυτό αποτελεί, εδώ και χρόνια, τη μοναδική επιλογή για τους ακροατές που θέλουν να είναι απολύτως ενημερωμένοι για ότι συμβαίνει, όπου κι αν συμβαίνει, λίγα λεπτά αφότου συμβαίνει!

Από φέτος στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ προστίθεται και τρίτο, πρωινό ενημερωτικό magazine που θα παρουσιάζει η Μεράνια Πασχαλίδη.

Από φέτος επίσης, όλα τα ενημερωτικά magazine θα είναι άμεσα διαθέσιμα και σε podcast, αμέσως μετά τη μετάδοσή τους.

Στην ασυναγώνιστη πρωινή ζώνη του ΣΚΑΪ 100.3 προστίθενται ο Δημήτρης Στούμπος και ο Γιώργος Μουρούτης που θα δίνουν τη δική τους οπτική για τα γεγονότα κάθε μέρα στις 11 το πρωί.

Η Χριστίνα Βίδου επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια και θα σας κρατά συντροφιά κάθε Σαββατοκύριακο 10-12 το πρωί.

Κάθε Σάββατο στις 13.40, η Νεφέλη Μεγκ σχολιάζει την επικαιρότητα με τον δικό της μοναδικό τρόπο.

Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης θα σας δίνει χρήσιμες συμβουλές, αλλά και όλα τα τελευταία νέα από τον χώρο της υγείας και της ευζωίας κάθε Σαββατοκύριακο στις 5 το απόγευμα.

Αμέσως μετά, ο Νίκος Σταματέλος και ο Μηνάς Τσαμόπουλος σας υπόσχονται άμεση ενημέρωση και προχωρημένα προγνωστικά για τα αθλητικά και όχι μόνο.

Την πρώτη ενημέρωσή σας αναλαμβάνει κάθε Κυριακή ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης από τις 5 το πρωί, ενώ κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, ο Αντώνης Αντζολέτος και ο Γιάννης Καντέλης θα σας περιμένουν με όλα τα παρασκήνια και τα παραπολιτικά του πολιτικού ρεπορτάζ.

Ακολουθεί το νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ 100.3:

Δευτέρα – Παρασκευή

05.00-06.00 Δημήτρης Γιαννίρης

06.00-07.00 Γιώργος Ψάλτης

07.00-07.15 Μεράνια Πασχαλίδη (Πρωινό Μαγκαζίνο)

07.15-08.00 Γιώργος Ψάλτης

08.00-10.00 Άρης Πορτοσάλτε

10.00-11.00 Παύλος Τσίμας

11.00-12.00 Δημήτρης Στούμπος, Γιώργος Μουρούτης

12.00-13.00 Μάνος Βουλαρίνος

13.00-14.00 Βασίλης Χιώτης, Νότης Παπαδόπουλος

14.00-15.00 Σπύρος Μάλης - Κεντρικό Μαγκαζίνο

15.00-17.00 Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς

17.00-18.00 Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Ντσούνος

18.00-20.00 Κατερίνα Δράκου

20.00-21.00 Νίκος Ανδρίτσος - Βραδινό Μαγκαζίνο

21.00-23.00 Δημήτρης Γιαγτζόγλου

23.00-01.00 Βασίλης Κουφόπουλος

01.00-02.00 Μάνος Βουλαρίνος (Ε)

02.00-03.00 Άρης Πορτοσάλτε (Ε)

03.00-04.00 Παύλος Τσίμας (Ε)

04.00-05.00 Βασίλης Χιώτης, Νότης Παπαδόπουλος (Ε)



Σάββατο

05.00-07.00 Δημήτρης Γιαννίρης

07.00-09.00 Γιάννης Πιτταράς / Γιώργος Γρηγοριάδης

09.00-10.00 Άρης Πορτοσάλτε (ιστορικό ντοκιμαντέρ)

10.00-11.45 Χριστίνα Βίδου

11.45-12.00 Νίκος Ανδρίτσος / Κορίνα Γεωργίου – Euranet

12.00-13.40 Μάνος Βουλαρίνος

13.40-14.00 Νεφέλη Μεγκ

14.00-15.00 Πέτρος Κιρκιλής - Κεντρικό Μαγκαζίνο

15.00-17.00 Μαρία Δουρουδή

17.00-17.30 Μιχάλης Κεφαλογιάννης

17.30-19.00 Νίκος Σταματέλος / Μηνάς Τσαμόπουλος

19.00-20.00 Πέτρος Κιρκιλής

20.00-21.00 Πέτρος Κιρκιλής – Βραδινό Μαγκαζίνο

21.00-22.40 Μάνος Βουλαρίνος (Ε)

22.40-23.00 Νεφέλη Μεγκ (Ε)

23.00-24.00 Άρης Πορτοσάλτε (ιστορικό ντοκιμαντέρ) (Ε)

24.00-05.00 Μουσική από τη δισκοθήκη του ΣΚΑΪ 100.3

Κυριακή

05.00-07.00 Ισαάκ Τριανταφυλλίδης

07.00-09.00 Γιάννης Πιτταράς / Γιώργος Γρηγοριάδης

09.00-10.00 Άρης Πορτοσάλτε (ιστορικό ντοκιμαντέρ)

10.00-12.00 Χριστίνα Βίδου

12.00-13.00 Αντώνης Αντζολέτος / Γιάννης Καντέλης

13.00-14.00 Κωνσταντίνα Βαρσάμη

14.00-15.00 Πέτρος Κιρκιλής - Κεντρικό Μαγκαζίνο

15.00-17.00 Μαρία Δουρουδή

17.00-17.30 Μιχάλης Κεφαλογιάννης

17.30-19.00 Νίκος Σταματέλος / Μηνάς Τσαμόπουλος

19.00-20.00 Πέτρος Κιρκιλής

20.00-21.00 Πέτρος Κιρκιλής – Βραδινό Μαγκαζίνο

21.00-22.00 Κωνσταντίνα Βαρσάμη (Ε)

22.00-23.00 Αντώνης Αντζολέτος / Γιάννης Καντέλης (Ε)

23.00-24.00 Άρης Πορτοσάλτε (ιστορικό ντοκιμαντέρ) (Ε)

24.00-05.00 Μουσική από τη δισκοθήκη του ΣΚΑΪ 100.3

Πηγή: skai.gr

