Για «γελοιότητες» έκανε λόγο ο Πάνος Καμμένος σχολιάζοντας το δεύτερο ηχητικό ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη συνομιλία που είχε με έναν από τους φερόμενους ως αρχηγούς της κρητικής μαφίας, ο οποίος ζητούσε τη μεσολάβησή του για προώθηση του «εκλεκτού» της οργάνωσης για το αξίωμα του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Ο κ. Καμμένος μιλώντας στο OPEN απάντησε πως: «Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι την ημέρα. Πώς να πάρω στα σοβαρά κάποιον, που πιστεύει ότι μπορεί να μεσολαβήσει ο Τραμπ για να γίνει μητροπολίτης ένας αρχιμανδρίτης. Αυτά είναι γελοιότητες. Πλάκα τού έκανα προφανώς! Δεν θυμάμαι αν υπάρχουν και άλλες συνομιλίες μου. Γιατί, άραγε, διαρρέουν επιλεκτικά από μια δικογραφία για εγκληματική οργάνωση μόνο δικούς μου διαλόγους; Επιχειρούν δολοφονία του χαρακτήρα μου. Φοβούνται μήπως επιστρέψω».

Σε ερώτηση εάν έχει αποφασίσει να επιστρέψει στην πολιτική, απάντησε: «Αν συνεχίσουν τον πόλεμο, θα κατέβω πάλι στην πολιτική».

Στη συνέχεια, ερωτώμενος για τα σενάρια περί δημιουργίας νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε: «Με τον Τσίπρα διατηρώ ακόμη καλές σχέσεις. Μας χώριζαν και μας χωρίζουν μόνο οι Πρέσπες».

Το νέο ηχητικό ντοκουμέντο - «Εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τραμπ»

Στη δεύτερη συνομιλία, που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ ο πρώην υπουργός Άμυνας διαβεβαιώνει τον συνομιλητή του ότι απέστειλε το όνομα του αρχιμανδρίτη «στο επιτελείο του Τραμπ».

Παράλληλα, αφήνει υπόνοιες σε άλλο σημείο πως τον παρακολουθούσαν σε ξενοδοχείο την εποχή της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ.

Αναλυτικά η συνομιλία:

Κατηγορούμενος: Ωραία, εντάξει προεδράρα μου. Εντάξει αγάπη μου. Εμείς στους Αμερικάνους το δώσαμε πάνω αυτό;

Πάνος Καμμένος: Όταν μου το είπες αμέσως.

Κατηγορούμενος: Τέλος. Τότε είμαστε ΟΚ.

Πάνος Καμμένος: Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα υπάρχουν διαφορετικές διευθύνσεις. Εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τραμπ.

Κατηγορούμενος: Ε, τέλος, άμα του έδωσες εκεί είμαστε κομπλέ.

Πάνος Καμμένος: Ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάει στη στρατιωτική διοίκηση και ο διοικητής αν δεν είναι Δημοκρατικός.

Κατηγορούμενος: Ωραία.

Πάνος Καμμένος: Δηλαδή της Σούδας.

Κατηγορούμενος: Ωραία, ωραία.

Πάνος Καμμένος: Γιατί είναι και μ… αυτοί. Αυτοί είναι οι Δημοκρατικοί κάνουν…

Κατηγορούμενος: Ωραία πρόεδρε μου, άκουσε. Την άλλη βδομάδα όπως είπαμε, με το καλό να γυρίσεις θα τα κάνουμε όπως τα είπες. Τώρα πάω να τον βρω εγώ, να σε πάρουμε τηλέφωνο, να πείτε μια καλησπέρα και να του πεις αυτά.

Κατηγορούμενος: Έλα να σου πω. Άκου τώρα εδώ. Εχθές πάλι για καλή μας τύχη έβγαλε αυτό το μ… ανακοίνωση με την υπουργό γιατί του πάει κόντρα ο Ανδρουλάκης για τον εδώ, για τον δικό μας τον Αρχιμανδρίτη και έβγαλε ανακοίνωση το υπουργείο στην εφημερίδα, θα στο στείλω σε λίγο, στο Viber ή στο Whats App, ποιο βλέπεις;

Πάνος Καμμένος: Και τα δυο.

Κατηγορούμενος: Να πάμε να πάμε να φάμε το ψαράκι μας να τον γνωρίσεις. Ο άνθρωπος είναι δικός μας.

Πάνος Καμμένος: Θα τα κανονίσω εγώ. Μη σε νοιάζει τίποτα. Απλώς πες μου εσύ πότε θα ‘ρθείτε να στείλω εγώ να σε πάρω από το αεροδρόμιο.

Κατηγορούμενος: Τσι κουρτίνες δεν τα θυμάσαι; Τσι κουρτίνες, που σε πήρα και σου λέω στο ξενοδοχείο μην κάνεις τίποτα. Χα χα χα

Πάνος Kαμμένος: Είχε βάλει ο π… και στις κουρτίνες, είχε βάλει και στα λαμπατέρ και στις μπρίζες.

