Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι: Θα είμαι καθημερινά στον Άγνωστο Στρατιώτη

Την απόφασή να επιστρέψει στην πλατεία Συντάγματος και να παραμείνει στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, από σήμερα, ανακοίνωσε ο Πάνος Ρούτσι.

O κος Ρούτσι, μιλώντας στο MEGA, τοποθετήθηκε σχετικά με την τροπολογία που ψηφίστηκε για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τονίζοντας ότι το μνημείο αποτελεί «σύμβολο μνήμης και τιμής για όσους χάθηκαν άδικα».

«Τα παιδιά των Τεμπών ανήκουν σε αυτή τη μνήμη και δεν την προσβάλλουν, την τιμούν», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «αντί να σβήσουν τα ονόματά τους, να φροντίσουν να μην υπάρξουν ξανά ονόματα».

Ο κ. Ρούτσι εξέφρασε την ανησυχία του ότι «θα επιχειρηθεί να σβηστούν τα ονόματα» και για αυτό έχει αποφασίσει να βρίσκεται καθημερινά στην πλατεία Συντάγματος, στο σημείο όπου έχει γραφτεί με κόκκινη μπογιά το όνομα του γιου του, ενώ απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες που τον στήριξαν κατά τη διάρκεια της 23ήμερης απεργίας πείνας του να σταθούν εκ νέου στο πλευρό του.

«Το χρωστάμε στα παιδιά που χάσαμε, το χρωστάμε στους εαυτούς μας, γιατί αυτό που κάνουν είναι μια εκδικητική πράξη και δε θα περάσει», υπογράμμισε ο κ. Ρούτσι.

Η δήλωση του αναλυτικά:

«Θέλω να πω κάτι για την τροπολογία που ψηφίστηκε σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Αρχικά, θέλω να τονίσω πως το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι σύμβολο μνήμης και τιμής για όσους χάθηκαν άδικα. Τα παιδιά των Τεμπών ανήκουν σε αυτήν τη μνήμη και δεν προσβάλουν, την τιμούν.

Αντί να σβήσουν τα ονόματά τους, να φροντίσουν να μην ξαναυπάρξουν ονόματα. Δεν σβήνεις τόσο απλά τη μνήμη. Φοβάμαι ότι θα σβήσουν τα ονόματα, γιατί είδαμε τις τελευταίες τρεις ημέρες ότι προσπαθούν να διώξουν τα παιδιά από την ομάδα «Μέχρι Τέλους».

Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί και εγώ από σήμερα θα είμαι στο Σύνταγμα. Καλώ τον κόσμο που με υποστήριξε στις 23 ημέρες της απεργία πείνας μου, να είμαστε όλοι μαζί, γιατί το χρωστάμε στα παιδιά που χάσαμε, το χρωστάμε στους εαυτούς μας, γιατί αυτό που κάνουν είναι μία εκδικητική πράξη και δεν θα περάσει.

Εγώ θα βρίσκομαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, ακριβώς στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του γιου μου».

Η απεργία πείνας 23 ημερών

Υπενθυμίζεται, πως ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, είχε πραγματοποιήσει 23ήμερη απεργία πείνας στο Σύνταγμα, ζητώντας εκταφή της σορού του γιου του, ώστε να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις με ανεξάρτητους τεχνικούς συμβούλους.

Η απεργία ολοκληρώθηκε στις 7/10 όταν και η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανακοίνωσε πως έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματά του και πως οι οικογένειες των θυμάτων θα κληθούν να καταθέσουν προτάσεις για τον διορισμό εμπειρογνωμόνων και ότι θα έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.