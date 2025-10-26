Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα στο Σύνταγμα με απομάκρυνση γυναίκας από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γυναίκα- περίπου τριάντα ετών- καθόταν οκλαδόν μπροστά από το Μνημείο, με ένα μουσικό όργανο.

Οι αρχές αντιλήφθηκαν την παρουσία της και της ζήτησαν να αποχωρήσει ωστόσο μετά από λίγη ώρα επανήλθε στο Μνημείο με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι δυνάμεις της αστυνομίας.

Η γυναίκα, παρά τις υποδείξεις, αρνούνταν να αποχωρήσει, τονίζοντας πως είναι απλώς μια πολίτης που θέλει να διαμαρτυρηθεί με περιπολικό εν τέλει να την απομακρύνει από το σημείο.

Πηγή: skai.gr

