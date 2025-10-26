Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σύνταγμα: Απομάκρυνση γυναίκας από το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη

Αναστάτωση σημειώθηκε στο Σύνταγμα, όταν γυναίκα αρνήθηκε να απομακρυνθεί από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με αποτέλεσμα να επέμβει η αστυνομία

Σύνταγμα: Απομάκρυνση γυναίκας από το Μνημείο Αγνωστου Στρατιώτου

Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα στο Σύνταγμα με απομάκρυνση γυναίκας από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

ττττττττττ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γυναίκα- περίπου τριάντα ετών- καθόταν οκλαδόν μπροστά από το Μνημείο, με ένα μουσικό όργανο.

Οι αρχές αντιλήφθηκαν την παρουσία της και της ζήτησαν να αποχωρήσει ωστόσο μετά από λίγη ώρα επανήλθε στο Μνημείο με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι δυνάμεις της αστυνομίας.

φφφφφφφφ

Η γυναίκα, παρά τις υποδείξεις, αρνούνταν να αποχωρήσει, τονίζοντας πως είναι απλώς μια πολίτης που θέλει να διαμαρτυρηθεί  με περιπολικό εν τέλει να την απομακρύνει από το σημείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη Σύνταγμα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark