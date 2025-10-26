Λογαριασμός
Συνελήφθη 55χρονος φυγόποινος: Σε βάρος του κρεμμούσε ποινή φυλάκισης 13 ετών για ηθική αυτουργία σε απόπειρα φόνου

Εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις: κάθειρξη 13 ετών για ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας το 2003 και φυλάκιση 1 έτους για ψευδή καταμήνυση

Σύλληψη με χειροπέδες

Συνελήφθη, στις 23 Οκτωβρίου, μετά από πολυήμερη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, ένας 55χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 13 ετών και 3 μηνών καθώς και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ για ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 55χρονος το 2003, ήταν ηθικός αυτουργός σε απόπειρα ανθρωποκτονίας δύο υπαλλήλων καταστήματος στο Νέο Κόσμο, όπου 4 δράστες κατ' εντολή του 55χρονου, ο οποίος είχε προσωπικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη, εισήλθαν σε κατάστημα και πυροβόλησαν δύο υπαλλήλους, τραυματίζοντάς τους στα πόδια.

Επιπρόσθετα σε βάρος του εκκρεμούσε και έτερη καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης 1 έτους και 4 μηνών για ψευδή καταμήνυση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

