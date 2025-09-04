Λογαριασμός
Κρητική μαφία: Προφυλακιστέοι οι έξι από τους πρώτους 16 που απολογήθηκαν

Οι εννέα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ ένα ακόμη άτομο πήρε αναβολή και θα απολογηθεί αύριο, μαζί με άλλους 17 που περιλαμβάνονται στη δικογραφία

Κρητική μαφία

Ολοκληρώθηκε η απολογία των 16 πρώτων κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά, που βρέθηκαν ενώπιον τριών ανακριτών και της εισαγγελέως που προΐσταται της υπόθεσης.

Έξι άτομα προφυλακίστηκαν, εννέα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και ένα άτομο έλαβε αναβολή για να απολογηθεί αύριο, μαζί με ακόμα 17 άτομα που θα περάσουν την πόρτα των ανακριτών και του εισαγγελέα.

Οι συνήγοροι απέφυγαν να κάνουν δηλώσεις.

Πηγή: skai.gr

