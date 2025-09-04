Έναν διάλογο μελών της κρητικής μαφίας τα οποία αναφέρονται στον αστυνομικό που φέρεται να τα τροφοδοτούσε με πληροφορίες σε σχέση με τις κινήσεις που έκανε η αστυνομία, παρουσίασε ο ΣΚΑΙ.

Ο ρόλος αστυνομικού που περιλαμβάνεται στους 90 κατηγορούμενους της πολύκροτης υπόθεσης της κρητικής μαφίας περιγράφεται στη δικογραφία. Ο ίδιος φέρεται να είχε το προσωνύμιο «Γκόμενα» ή «Κοπέλα» και να ενημέρωνε για αστυνομικές επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι στον εισαγγελέα οδηγήθηκε, σήμερα το πρωί, η πρώτη ομάδα των συλληφθέντων για την υπόθεση.

Τα μέλη της οργάνωσης θεωρούσαν ότι θα βρίσκονται πάντα, ένα βήμα μπροστά από τις αρχές, χάρη στην εσωτερική πληροφόρηση που τους έδινε για τους ελέγχους ο κατηγορούμενος αστυνομικός και σε επίμαχο διάλογο συνθηματικά εννοούν ότι κάτι συμβαίνει αναφερόμενοι σε έρευνα. Υπενθυμίζεται πως τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες για να καλύψουν τα ίχνη τους.

Ο διάλογος

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: Έπαε είμαι με παρέα και κάθομαι και τρώγω και πίνω

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ.: αα

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: Μονό… αύριο που θα σμίξουμε θα σου πω

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ: Ντάξει

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: Αλλά να κατέεις ότι η «γκόμενα» (αστυνομικός) γαστρώνεται και είπενε και ποιοι τη γαστρώσανε

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ: Μμ , ντάξει τα λέμε το πρωί από κοντά , γειά

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.