Τη στιγμή που 41χρονος Ολλανδός τουρίστας απασχολεί το προσωπικό του κοσμηματοπωλείου στο Ηράκλειο, κλέβοντας με μαεστρία ένα πανάκριβο κολιέ αξίας 6.000 ευρώ, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Στo βίντεο ο 41χρονος εμφανίζεται πάνω από τις προθήκες με κοσμήματα, κρατώντας μια τσάντα, ενώ με τη μέθοδο της απασχόλησης αποσπά το εντυπωσιακό κόσμημα με πολύτιμους λίθους, χωρίς αρχικά να γίνει αντιληπτός.

Το κλεμμένο κόσμημα βρέθηκε στην κατοχή του και επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το κλεμμένο κόσμημα βρέθηκε στην κατοχή του και επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη. Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ επιβεβαιώνει ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία για κλοπή, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Χερσονήσου

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Συνελήφθη χθες (06.05.2025) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, 41χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα, χθες (06.05.2025) το μεσημέρι ο αλλοδαπός με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσε από χρυσοχοείο κόσμημα χρηματικής αξίας 6.000 ευρώ.

Από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε ο αλλοδαπός ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε το αφαιρεθέν κόσμημα το οποίο αποδόθηκε στον παθόντα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Πηγή: skai.gr

