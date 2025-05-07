ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων: Εκτός λειτουργίας ηλεκτρονικές υπηρεσίες λόγω αναβάθμισης του συστήματος

Εκτός λειτουργίας πρόκειται να τεθούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες λόγω αναβάθμισης υποδομών βάσεων δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες:

Η πρώτη φάση από Παρασκευή 9 Μαΐου 2025 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 10 Μαΐου 2025 και ώρα 10:00

Η δεύτερη φάση από Παρασκευή 16 Μαΐου 2025 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 17 Μαΐου 2025 και ώρα 09:00

Κατά τα παραπάνω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα δεν θα είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες που σχετίζονται με:

Υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών TAXISnet (υπηρεσίες gov.gr, ΗΔΙΚΑ, e-ΕΦΚΑ κ.α.)

Υπηρεσίες όπως Πόθεν Έσχες, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, e-Παράβολο, και web services από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως TAXISnet, ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗΠΕΕΚ κ.α..

Επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.