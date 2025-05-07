Εγκαύματα στον κορμό υπέστη 4χρονη σε παιδικό σταθμό του Βόλου κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με το thenewspaper το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σταθμού, όταν – σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες – το σώμα του παιδιού ήρθε σε επαφή με θερμαντικό αντικείμενο.

Το κοριτσάκι διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, συνοδευόμενο από εκπαιδευτικό του παιδικού σταθμού. Οι γιατροί διέγνωσαν εγκαύματα, στον κορμό του και έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Λάρισας, για περαιτέρω ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 4χρονη είναι καλά στην υγεία της, χωρίς να εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της και στη Λάρισα θα μεταφερθεί για παρακολούθηση.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια παιχνιδιού ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες διερευνώνται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.