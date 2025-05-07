Τουρίστες πλήρωσαν χρυσάφι τη διαδρομή Ερμού - Παγκράτι - Οδηγός ταξί τους χρέωσε 292 ευρώ

Χρυσάφι πλήρωσαν τουρίστες μια διαδρομή με ταξί από το κέντρο της Αθήνας στο Παγκράτι.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Δευτέρας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, μια παρέα 5 Ολλανδών κάλεσε ταξί από την Ερμού για να πάει στο Παγκράτι, μια απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων και την πλήρωσε 292 ευρώ!

Οι τουρίστες κάλεσαν το ταξί μέσω εφαρμογής και μπήκαν στο όχημα και τα 5 άτομα, που επίσης απαγορεύεται. Όταν έφτασαν στον προορισμό τους είδαν τον υπέρογκο λογαριασμό, ο οποίος κανονικά θα ήταν 7-9 ευρώ.

Αρχικά, παραξενεύτηκαν, αλλά δεν ήταν σίγουροι πως έπεσαν θύματα απάτης και ίσως πίστεψαν πως αυτή είναι η χρέωση στην Ελλάδα. Την ίδια ημέρα ωστόσο ξανακάλεσαν ταξί, από Ακρόπολη για Παγκράτι και ο οδηγός τους χρέωσε 10 ευρώ.

Ρώτησαν γιατί είναι αυτή η τιμή και όταν διηγήθηκαν τι είχε συμβεί ο οδηγός ταξί έπαθε σοκ και ενημέρωσε το Σωματείο Οδηγών Ταξί Αττικής για την απάτη.

Δείτε όλο το ρεπορτάζ:

Πηγή: skai.gr

