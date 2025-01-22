Θεσσαλονίκη: 2 τραυματίες σε σύγκρουση 3 δίκυκλων με Ι.Χ

Δύο άτομα τραυματίστηκαν όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τρία δίκυκλα.

Το ατύχημα συνέβη το μεσημέρι στην οδό Λαγκαδά στο ύψος της Αγίου Δημητρίου.

Οι συνθήκες του ατυχήματος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Οι δύο από τους τρεις αναβάτες των δικύκλων μεταφέρθηκαν στο «Ιπποκράτειο», όπου ο ένας αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Ο δεύτερος τραυματίας είναι 55 ετών και υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

