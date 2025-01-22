ΕΛΑΣ για την πτώση χωμάτων στον Κηφισό: Επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα

Η ΕΛΑΣ εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό πτώσης χωματουργικών υλικών και λυμάτων από φορτηγό σήμερα, επί της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων (ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία), που προκάλεσε μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι δυνάμεις της Τροχαίας προχώρησαν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ συνεργεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, καθώς και της Περιφέρειας Αττικής, προχώρησαν σε ενέργειες καθαρισμού του οδοστρώματος.

Παράλληλα συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού, ενώ επιβλήθηκαν τόσο στον ίδιο όσο και στον ιδιοκτήτη του φορτηγού τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σχετικά με περιστατικό πτώσης χωματουργικών υλικών και λυμάτων από ΙΧ φορτηγό όχημα πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2025, επί της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων (ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία), ανακοινώνονται τα εξής:

- Δυνάμεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής προχώρησαν άμεσα σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με περιορισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων, προς αποφυγή δημιουργίας κινδύνου για τη ζωή και την σωματική ακεραιότητα πολιτών.

- Κλιμάκια αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, καθώς και της Περιφέρειας Αττικής, προχώρησαν σε ενέργειες καθαρισμού του οδοστρώματος, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών, με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής άρθηκαν οι περιορισμοί.

- Από αστυνομικούς διενεργήθηκε αυτοψία, από την οποία διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε βάρος του οδηγού, σχετικά με την ασφαλή φόρτωση οχημάτων.

- O οδηγός του οχήματος συνελήφθη για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία και στη συνέχεια αφέθη ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σε βάρος του, καθώς και σε βάρος του ιδιοκτήτη και του υπεύθυνου φόρτωσης του οχήματος.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.