Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, σε Ηράκλειο και Χανιά.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο παραμένουν για δεύτερη ημέρα στο μπλόκο που έχουν στήσει επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό. Μεταξύ άλλων, διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής και την απουσία ουσιαστικών μέτρων στήριξης και τονίζουν πως δεν πρόκειται να σταματήσουν αν δεν υπάρξει ουσιαστικός διάλογος, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα έχουν φτάσει σε οριακό σημείο.

Ο δρόμος κατά διαστήματα θα είναι ανοιχτός, για αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Creta24, ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, το μπλόκο ήταν ανοιχτό νωρίς το πρωί προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα σε μαθητές, άτομα με αναπηρία και ανθρώπους που πηγαίνουν στις δουλειές τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη δεν έχει δοθεί καμία απάντηση ούτε για την επίλυση των προβλημάτων τους, ούτε όμως για τη συνάντηση που ζητούν, είτε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είτε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Παράλληλα, αργότερα μέσα στη μέρα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη στο μπλόκο του ΒΟΑΚ προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Άναψαν φωτιές στον ΒΟΑΚ οι κτηνοτρόφοι

Εντωμεταξύ η νύχτα κύλησε με τσουχτερό κρύο, ωστόσο οι συγκεντρωμένοι αγρότες δεν υποχώρησαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, οι κτηνοτρόφοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από το μπλόκο και να μετακινηθούν προς άλλη κατεύθυνση, πιθανότατα προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Οι παραγωγοί έχουν ήδη δηλώσει πως οι κινητοποιήσεις τους θα είναι διαρκείας, μέχρι την 11η Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.