Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στον Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο.

Προβλήματα παρατηρούνται και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων, στο Γαλάτσι, στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Πειραιώς από τα Πετράλωνα προς την Ομόνοια, στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Βύρωνα, καθώς και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού και του Νέου Φαλήρου.

Πηγή: skai.gr

