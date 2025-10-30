Θεσσαλονίκη: 31χρονος χτύπησε με σφυρί τον 70χρονο συγκάτοικό του

Στιγμές φρίκης έζησε χθες το βράδυ ένας 70χρονος άνδρας στα χέρια του 31χρονου προσωρινού συγκατοίκου του, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν δέχθηκε επίθεση με σφυρί.

Το επεισόδιο συνέβη στο διαμέρισμα του 31χρονου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Λίγο μετά τις 21:30 - και ενώ οι άνδρες είχαν διαπληκτισμό - ο 31χρονος άρπαξε ένα σφυρί και άρχισε να χτυπά τον ηλικιωμένο στο κεφάλι και το σώμα! Στη συνέχεια μάλιστα ο 31χρονος βούτηξε τραπεζικές κάρτες από το τσαντάκι του θύματος και έφυγε, αφήνοντας τον 70χρονο αιμόφυρτο.

Θύτης και θύμα φαίνεται να είναι χρήστες ουσιών, σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, ενώ ο δεύτερος διέμενε προσωρινά στο συγκεκριμένο σπίτι.

Ο 70χρονος άντρας διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται με θλαστικά τραύματα και κατάγματα στο σώμα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου εντόπισαν λίγο αργότερα τον 31χρονο και τον συνέλαβαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οι δύο τραπεζικές κάρτες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστεία, με την οποία οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

