Στους δρόμους βγαίνουν και πάλι σήμερα, Τετάρτη οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, καθώς αναμένονται δυναμικές κινητοποιήσεις σε Ηράκλειο και Χανιά, στο πλαίσιο της συνέχισης των διαμαρτυριών τους για τα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Σύμφωνα με το cretalive, η νέα διαμαρτυρία έρχεται στον απόηχο της παρατεταμένης «οικονομικής ασφυξίας» που βιώνουν οι άνθρωποι του κλάδου, με το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές να επιτείνουν το αδιέξοδο.

Στο Ηράκλειο όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η συγκέντρωση των κτηνοτρόφων είναι προγραμματισμένη για τις 12:00 το μεσημέρι επί του ΒΟΑΚ στον Καρτερό και ειδικότερα στο ύψος του ΚΤΕΟ, ενώ στα Χανιά το ραντεβού δίνεται επίσης στις 12:00, στον κόμβο των Μουρνιών, όπου θα προσυγκεντρωθούν με τα αγροτικά τους οχήματα, συνεχίζοντας με μπλόκο διαρκείας στην Εθνική Οδό, στο ύψος των Τσικαλαριών.

Οι αγροτικοί φορείς τονίζουν πως οι σημερινές κινητοποιήσεις αποτελούν προπομπό μεγαλύτερων δράσεων, με αποκορύφωμα το πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, που έχει οριστεί για τις 11 Νοεμβρίου 2025. Εκεί, αναμένεται να δώσει δυναμικό «παρών» αντιπροσωπεία από ολόκληρη την Κρήτη, στο πλαίσιο της συλλογικής προσπάθειας συντονισμού που έχει ξεκινήσει πανελλαδικά.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης για να μπορέσουν να κρατήσουν ζωντανό τον πρωτογενή τομέα του νησιού.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι με αφορμή τις σημερινές κινητοποιήσεις, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Διευθυντών ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης επανήλθε χθες όπως γράψαμε με δεύτερη ανοικτή επιστολή προς τον αγροτικό κόσμο του νησιού, εκφράζοντας ανησυχία για τις επιπτώσεις των κινητοποιήσεων στον τουρισμό, αλλά και σεβασμό στα δίκαια αιτήματα του πρωτογενή τομέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.