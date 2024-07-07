Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή της Ζάκρου νότια της Κρήτης σημειώθηκε την Κυριακή στις 4.55 το απόγευμα.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 86 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ζάκρου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.
Πηγή: skai.gr
