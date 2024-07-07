Έξι σταθμούς προβλέπεται να περιλαμβάνει η επέκταση της υπό κατασκευή Γραμμής 4 του Μετρό προς τα δυτικά, από το Άλσος Βεΐκου στην Πετρούπολη.

Την παρούσα στιγμή μελετάται η επέκταση από το σταθμό «Άλσος Βεΐκου» προς το Δήμο Πετρούπολης, η οποία θα διέρχεται από τη Νέα Ιωνία και τη Νέα Φιλαδέλφεια.﻿

Η συγκεκριμένη επέκταση περιλαμβάνει 6 νέους σταθμούς που θα εξυπηρετήσουν περιοχές της Ν. Ιωνίας, της Ν. Φιλαδέλφειας, των Αγ. Αναργύρων, του Ιλίου και της Πετρούπολης.

Μάλιστα η νέα Γραμμή θα εξυπηρετεί και τους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι θα έχουν εύκολη πρόσβαση στο νέο γήπεδο του συλλόγου.

Γιατί άλλαξε ο αρχικός σχεδιασμός

Στο πλαίσιο αυτό άλλαξε ο αρχικός σχεδιασμός της επέκτασης, αφού στην αρχή προβλεπόταν κατασκευή σταθμού πλησίον του ομώνυμου Σταθμού ΗΣΑΠ στον Περισσό και εν συνεχεία στη Νέα Φιλαδέλφεια στη διασταύρωση της Λεωφ. Δεκελείας και Βρυούλων.﻿

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν σημαντικοί λόγοι επιλογής εναλλακτικής χάραξης του έργου με σταθμό πλησίον του ομώνυμου σταθμού των Πευκακίων αντί του Περισσού﻿ και εν συνεχεία στη Ν. Φιλαδέλφεια σε δημόσιο πάρκο ικανής έκτασης για την κατασκευή του Σταθμού (πάρκο Μνημείου Μικρασιατών), σε απόσταση περίπου 150 μ. από την “OPAP Arena”.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 600 εκατομμύρια ευρώ.

Η Γραμμή 4, σχήματος «U», αποτελείται από 2 σκέλη ακτινικής μορφής, προς Γαλάτσι και Μαρούσι, και ένα κεντρικό τμήμα διερχόμενο από το κέντρο της Αθήνας, έχει συνολικό μήκος 38,2 χλμ, περιλαμβάνει 35 συνολικά σταθμούς και αποτελείται από πέντε επιμέρους διακριτά τμήματα, Α, Β, Γ, Δ και Ε:

Τμήμα Α: Άλσος Βεΐκου-Γουδή (μήκους 12,8 χλμ και 15 σταθμούς)

Τμήμα Β: Γουδή-Μαρούσι (μήκους 9,6 χλμ και 8 σταθμούς)

Τμήμα Γ: Ευαγγελισμός-Άνω Ηλιούπολη (μήκους 4,1 χλμ και 3 σταθμούς)

Τμήμα Δ: Άλσος Βεΐκου-Πετρούπολη (μήκους 7,5 χλμ και 6 σταθμούς)

Τμήμα Ε: Μαρούσι-Εθνική Οδός (μήκους 4,4 χλμ και 3 σταθμούς)

Σύμφωνα με παράγοντες της Αττικό Μετρό ο σχεδιασμός του Μετρό της Αθήνας, αναφορικά με το βασικό έργο και τις Επεκτάσεις του, προκύπτει μέσα από εξειδικευμένες Συγκοινωνιακές Μελέτες, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους, πληθυσμιακά κριτήρια, την προβλεπόμενη ζήτηση μεταφορών, κλπ.

Η επεκτασιμότητα του Μετρό της Αθήνας είναι δεδομένη, εντός του πλαισίου ωρίμανσης των μελετών και υπό την αίρεση της χρηματοδότησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

