Σοκ προκαλούν οι διαδοχικές κακοποιήσεις γατών στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά, όπου μόνο τον τελευταίο μήνα καταγράφηκαν δύο περιστατικά.

Η πρώτη περίπτωση ήταν αυτή του «Ήφαιστου», που εντοπίστηκε με ακρωτηριασμένα τα τρία από τα τέσσερα πόδια του, ωστόσο μέσα στην ατυχία του στάθηκε τυχερός αφού με την κατάλληλη περίθαλψη τα κατάφερε και πλέον αναρρώνει.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά τη θανάτωση ενός γάτου με φρικιαστικό τρόπο, αφού βρέθηκε ακρωτηριασμένο και βάναυσα κακοποιημένο, όπως όλα δείχνουν με παρέμβαση ανθρώπινου χεριού.

Για τα περιστατικά αυτά μίλησε στην ΕΡΤ ο Κυριάκος Αγαθαγγελίδης, ο κτηνίατρος, που περιέθαλψε τον «Ήφαιστο» στη Θεσσαλονίκη.

«Είναι πολύ ανησυχητικό το ότι βρέθηκε κι άλλο κρούσμα αυτής της συμπεριφοράς. Καθημερινά βλέπουμε τραυματισμένα γατάκια από αυτοκίνητα και διάφορα άλλα αίτια αλλά οι ακρωτηριασμοί στις συγκεκριμένες περιπτώσεις συνήθως έχουν άλλα χαρακτηριστικά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυρ. Αγαθαγγελίδης, τονίζοντας πως έχει διαταχθεί εισαγγελική έρευνα για τα περιστατικά αυτά και μάλιστα έχει κληθεί ο ίδιος ως μάρτυρας.

