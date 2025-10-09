Κρήτη: Πατέρας και γιος παρασύρθηκαν από τα κύματα - Νεκρός ο 71χρονος

Τραγωδία σημειώθηκε στην παραλία των Φαλασάρνων, σήμερα το μεσημέρι, με έναν ηλικιωμένο, τελικά, να χάνει τη ζωή του.

Ο 71χρονος άνδρας, με καταγωγή από τη Γερμανία, έκανε το μπάνιο του στη θάλασσα, μαζί με τον 48χρονο γιο του.

Λίγο μετά τις 15:00 και κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι δύο άνδρες ενώ κολυμπούσαν, κατέληξαν να πνίγονται, με τους λουόμενους να αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο και να σπεύδουν για βοήθεια.

Οι άνδρες οδηγήθηκαν, τελικά, εκτός θάλασσας, με τους λοιπούς παρευρισκόμενους να ξεκινούν την παροχή πρώτων βοηθειών.

Δυστυχώς, ο 71χρονος άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ ο 48χρονος γιος του επανήλθε, κατόπιν υπεράνθρωπης προσπάθειας από τους ντόπιους.

Στο σημείο, έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισάμου και παρέλαβε τους δύο άνδρες.

Ο 48χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται, ενώ δυστυχώς, για τον 71χρονο, οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή δεν υπήρχε ναυαγοσώστης, καθώς η ναυαγοσωστική περίοδος έληξε την 1η Οκτώβρη.

