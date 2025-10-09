Λογαριασμός
Παρθενώνας: Χωρίς σκαλωσιές η δυτική πλευρά του ναού μετά από περίπου 20 χρόνια - Δείτε βίντεο

Τα έργα συντήρησης συνεχίζονται σε άλλα σημεία του ναού - Πάνω από 4,5 εκατομμύρια επισκέπτες αναμένεται να επισκεφτούν την Ακρόπολη μέχρι το τέλος του έτους

Παρθενώνας

Το μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ο δικός μας Παρθενώνας, ταλαιπωρείται εδώ και χρόνια από έργα συντήρησης και αναστήλωσης. Η δυτική πλευρά του ναού, ωστόσο, φαίνεται ότι παίρνει μία ανάσα. Εδώ και 10 μέρες, η σκαλωσιές έχουν φύγει και ο κόσμος μπορεί να θαυμάζει το ναό, χωρίς τις αντιαισθητικές, αλλά απαραίτητες σκαλωσιές.

Φυσικά, τα έργα συνεχίζονται σε άλλα σημεία του Παρθενώνα. Η Ακρόπολη συγκέντρωσε περίπου 4,5 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024, ενώ ο αριθμός αναμένεται να είναι μεγαλύτερος το 2025.

