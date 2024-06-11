Κρήτη: Κλειστά τα σχολεία στα Χανιά για 2 ημέρες λόγω καύσωνα

Αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία & Δημοτικά σχολεία) σε όλο το εύρος του Δήμου Χανίων για την Τετάρτη 12 και την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, λόγω καύσωνα.

Η απόφαση πάρθηκε, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών απέναντι στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Χανίων, παρουσία των αντιδημάρχων Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης και Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, Αντώνη Ι. Βαρδάκη και Μανώλη Λέκκα, αντίστοιχα, έπειτα από το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς και την αναμενόμενη μεταφορά σκόνης που προβλέπεται για τις επόμενες ώρες.

Παράλληλα, για τα σχολεία που έχουν προγραμματισμένους τους καθιερωμένους εορτασμούς λήξης της σχολικής χρονιάς τις ανωτέρω ημερομηνίες, συνίσταται: είτε να τους πραγματοποιήσουν μετά τις 19:30-20:00, ώστε να μην υπάρχει έντονη ζέστη ή να μεταφερθούν οι τελετές σε άλλη ημερομηνία, μετά από σχετική απόφαση της εκάστοτε σχολικής κοινότητας. Ως προς τους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Χανίων, η λειτουργία τους θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, καθώς όλες οι αίθουσες διαθέτουν επαρκή κλιματισμό, ενώ οι εκπαιδευτικοί στις συγκεκριμένες μονάδες θα ακολουθήσουν τις συγκεκριμένες οδηγίες για περιορισμό χρήσης εξωτερικών χώρων.

Όσον αφορά στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια-Λύκεια) του Δήμου Χανίων, τα οποία βρίσκονται σε εξεταστική περίοδο, ο Δήμος Χανίων έχει φροντίσει να εξοπλιστούν με επιπλέον μέσα κλιματισμού (φορητά A/C, ανεμιστήρες κλπ), ώστε να μη διαταραχτεί το πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθητών. Επίσης υπάρχει ισχυρή σύσταση, οι εξετάσεις να πραγματοποιηθούν -κατά το δυνατόν- σε αίθουσες που δεν βρίσκονται σε άμεση επαφή με τον ήλιο. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με την προστασία από τον καύσωνα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Στο Ρέθυμνο, η αποφυγή της κυκλοφορίας και παραμονής πεζών στην ύπαιθρο, παραθαλάσσιες περιοχές, φαράγγια και λοιπές πεζοπορικές διαδρομές, όπου υπάρχει ο κίνδυνος θερμικής εξάντλησης συστήνεται από την Περιφερειακή Ενότητα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται έως και την Παρασκευή 14-6-2024.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε περίπτωση καύσωνα οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν την ηλιοθεραπεία και παραμείνουν σε σκιερά και δροσερά μέρη μακριά από χώρους όπου επικρατεί συνωστισμός. Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν τη βαριά σωματική εργασία, ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία, το βάδισμα για πολύ ώρα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο. Οι αρμόδιοι καλούν τους πολίτες να ενημερωθούν για τα μέτρα προφύλαξης που μεταξύ άλλων αφορούν σε ηλικιωμένους και παιδιά όπως επίσης άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, κλπ.).

Από τον Δήμο Αποκόρωνα στα Χανιά, με απόφαση του δημάρχου Χαράλαμπου Κουκιανάκη, κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία) για αύριο Τετάρτη 12 Ιουνίου και για την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, λόγω καύσωνα. Η απόφαση πάρθηκε για τη διασφάλιση της υγείας των μαθητών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Για τα σχολεία που έχουν προγραμματίσει τις γιορτές λήξης του σχολικού έτους τις ανωτέρω ημερομηνίες, η δημοτική αρχή συνιστά, αυτές να πραγματοποιηθούν κατά τις απογευματινές ώρες, κατά προτίμηση μετά τις 19:00, ώστε να αποφευχθεί η έκθεση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Αναφορικά με τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αποκορώνου, η λειτουργία τους θα συνεχιστεί κανονικά, καθώς ο δήμος έχει προβλέψει για κλιματισμό και η προσέλευση των παιδιών είναι προαιρετική.

Όσον αφορά στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η λειτουργία τους θα συνεχιστεί απρόσκοπτα ούτως ώστε να μην διαταραχθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθητών, ενώ συνιστάται η χρήση αιθουσών που διαθέτουν κλιματισμό ή που δεν βρίσκονται άμεσα εκτεθειμένες στον ήλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.