Η αφρικανική σκόνη βρίσκεται για ακόμα μία φορά πάνω από την Αθήνα δημιουργώντας απόκοσμες εικόνες. Η σκόνη έχει καλύψει πολλές περιοχές της χώρας, αφού ευνοείται η μεταφορά της από την Αφρική λόγω των ισχυρών νότιων ανέμων.

Λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων ακόμα και η ορατότητα περιορίζεται σε ορισμένα σημεία της Αττικής ενώ είναι ιδιαίτερα επιβλαβής και για την υγεία ιδίως για άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.

Ωστόσο, το φαινόμενο δεν αναμένεται να διαρκέσει για πολύ αφού για αύριο, Σάββατο οι νοτιάδες θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς απομακρύνοντας τη σκόνη.

Δείτε μερικές φωτογραφίες από την εικόνα της Αθήνας σήμερα και συγκεκριμένα από την Πνύκα και το Φλοίσβο.

Πηγή: skai.gr

