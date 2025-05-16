Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις εργατικές εστίες της Αγίας Βαρβάρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές μέχρις στιγμής έχουν εντοπιστεί ποσότητες ναρκωτικών, σακούλες με χρήματα, ενώ έχουν γίνει πάνω από 10 προσαγωγές, που αναμένεται να μετατραπούν σε συλλήψεις.
Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και με την ολοκλήρωσή της αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την Αστυνομία.
