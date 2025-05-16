Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στις εργατικές εστίες της Αγίας Βαρβάρας για ναρκωτικά: Βρήκαν σακούλες με χρήματα (Βίντεο)

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί ναρκωτικά και σακούλες με χρήματα - Έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από δέκα συλλήψεις

Αστυνομία

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις εργατικές εστίες της Αγίας Βαρβάρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές μέχρις στιγμής έχουν εντοπιστεί ποσότητες ναρκωτικών, σακούλες με χρήματα, ενώ έχουν γίνει πάνω από 10 προσαγωγές, που αναμένεται να μετατραπούν σε συλλήψεις.

Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και με την ολοκλήρωσή της αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την Αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αστυνομική επιχείρηση Ναρκωτικά Αγία Βαρβάρα χρήματα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark