Συνελήφθη 26χρονος για κλοπές χρηματοκιβωτίων από εταιρεία στη Γλυφάδα

Συνελήφθη, στο πλαίσιο επιχειρησιακής δράσης, απογευματινές ώρες στις 9 Μαΐου, στην περιοχή του Ασπροπύργου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής με τη συνδρομή Ο.Π.Κ.Ε., 26χρονος ημεδαπός, δυνάμει εντάλματος για διακεκριμένες κλοπές.

Επιπλέον σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν επιπλέον 61χρονος ημεδαπός και 23χρονη αλλοδαπή κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 9 Μαΐου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 26χρονο και τον 64χρονο να κινούνται επιβαίνοντες σε όχημα στην περιοχή του Ασπροπύργου και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο πτυσσόμενοι σουγιάδες, μαχαίρι τύπου στυλό και μικροποσότητες ναρκωτικών και τους οδήγησαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Επιπλέον σε βάρος του 26χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για κλοπές χρηματοκιβωτίων από εταιρεία στην περιοχή της Γλυφάδας, διαπραχθείσες τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, με συνολικό χρηματικό όφελος άνω των 130.000 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι ο 26χρονος είχε ταυτοποιηθεί, ως μέλος συμμορίας που διέπραττε κλοπές από διαμερίσματα, επαγγελματικούς χώρους και δημόσιες Υπηρεσίες στην Αττική.

Σε έρευνες σε οικίες στην Αττική και με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Λακωνία όπου εντοπίστηκε και η 23χρονη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι,

2 γεμιστήρες,

σκοπευτικό όπλου,

18 φυσίγγια,

συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (τέιζερ),

σκελετός περιστρόφου,

5 κροτίδες,

2 ασύρματοι,

σιδερογροθιά,

σπαθί τύπου κατάνα,

διαρρηκτικά εργαλεία,

πλήθος κινητών τηλεφώνων και

το χρηματικό ποσό των -200- ευρώ.

Τέλος, σε βάρος του 26χρονου εκκρεμούσαν 5 καταδικαστικές αποφάσεις για περιπτώσεις κλοπών, παράνομη οπλοφορία και μη πληρωμή οφειλών, ενώ ο 61χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ ο 26χρονος οδηγείται σε Κατάστημα Κράτησης.

Πηγή: skai.gr

