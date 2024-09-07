Σοκ και οργή έχει προκαλέσει η υπόθεση με τον 74χρονο ιερέα από τα Χανιά της Κρήτης, ο οποίος αποδείχθηκε ότι για δεκαετίες χτυπούσε και βίαζε την 64χρονη σήμερα πρεσβυτέρα ενώ κακοποιούσε και τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης και έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή με την οποία το Δικαστήριο απαγορεύει στον ιερέα να πλησιάζει την σύζυγό του.

Ωστόσο, ο ιερέας συνεχίζει να λειτουργεί, παρότι στην τοπική κοινωνία και στην οικεία Μητρόπολη η υπόθεση είναι γνωστή.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη δικογραφία, η οικογένεια του ιερωμένου υπέφερε από την κακοποιητική συμπεριφορά του για πολλές δεκαετίας. Η 64χρονη σύζυγός της, υπέμενε από τα 14 της χρόνια τον βίαιο και ζηλότυπο χαρακτήρα του, τους βιασμούς, τη σωματική βία, τις εκρήξεις θυμού, τις απειλές και την λεκτική κακοποίηση.

Χρειάστηκαν 50 χρόνια για να αποκαλυφθούν τα περιγραφόμενα στη δικογραφία.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πριν δύο μήνες τα παιδιά ανακάλυψαν το ημερολόγιο της μητέρας τους, η οποία τότε νοσηλεύτηκε σε σοβαρή κατάσταση. Τότε ήταν που έσπασε τη σιωπή της και ζήτησε από τα παιδιά της να κινηθούν νομικά για να την προστατεύσουν από τον ιερέα σύζυγό της

«Θα με υπακούς, θα είμαι ο θεός σου»

Ενα περιστατικό κακοποίσης που είχε συμβεί πριν από χρόνια, ενδεικτικό όμως της συμπεριφοράς του ιερέα, αποκαλύπτει σήμερα το ekklisiaonline.

Το γεγονός μάλιστα είχε φτάσει στα αυτιά του Δεσπότη και τότε εκλήθησαν και ο ιερέας και η πρεσβυτέρα και τους ζητήθηκαν εξηγήσεις.

Εκεί ο ιερέας όχι μόνο δεν αρνήθηκε τα όσα συνέβησαν αλλά τα τεκμηρίωσε λέγοντας πως υπάρχει πνευματικός νόμος στην Εκκλησία η πρεσβυτερα να υπακούει σε όλα τον σύζυγο της, να είναι σεμνή και να κάνει ταπείνωση

«Της είχε πει χαρακτηριστικά, θα με υπακούς, θα είμαι ο θεός σου» σύμφωνα με μαρτυρίες.

Επίσης, ο ιερέας ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στη Μητρόπολη, είχε περάσει στους πιστούς το αφήγημα του «θεραπευτή», «εξομολογητή» ενώ τελούσε και εξορκισμούς σε ενορίτες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.