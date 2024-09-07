Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μεταφέρθηκε αργά χθες τη νύχτα (6-9-2024), ο 69χρόνος κτηνοτρόφος ο οποίος το πρωί της Παρασκευής δέχθηκε επίθεση με πυροβολισμούς μέσα στο ποιμνιοστάσιο του, στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου.

Η κατάσταση του 69χρονου που φέρει τραύματα από όπλο, στα άκρα και τη σπονδυλική στήλη κρίνεται σοβαρή, ενώ στο ΠΑΓΝΗ μετά την άφιξη του, υπεβλήθη σε επέμβαση για να σταματήσει η αιμορραγία από τη μηριαία αρτηρία.

Ο 69χρονος κτηνοτρόφος αντιμετωπίζει επίσης τραύμα στη στοματική κοιλότητα, καθώς ο δράστης ή οι δράστες που του επιτέθηκαν, του προκάλεσαν πιθανότατα τραύματα με ψαλίδι στη γλώσσα.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.