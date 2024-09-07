Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ένα ζευγάρι στα Τρίκαλα, καθώς ο άνδρας κλείδωνε τη γυναίκα και τα παιδιά στο σπίτι κάθε φορά που πήγαινε στη δουλειά.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr γείτονες κατήγγειλαν στην Αστυνομία την περίεργη συμπεριφορά ενός ζευγαριού στην Οιχαλία, από το σπίτι του οποίου ακούγονταν ορισμένες φορές έντονες φωνές μετά από καυγάδες.

Η Αστυνομία ερεύνησε την καταγγελία και τα δεδομένα που προέκυψαν ήταν σοκαριστικά καθώς ο 52χρονος άντρας, Αλβανικής υπηκοότητας, διαπιστώθηκε πως κλειδαμπάρωνε πόρτες και παράθυρα του σπιτιού όταν έφευγε για δουλειά, έτσι ώστε να μην μπορεί να βγει η 45χρονη σύζυγός του και τα παιδιά τους.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελέως με τη γυναίκα να παραδέχεται πως όντως την κλείδωνε «για να προσέχει τα παιδιά», αρνούμενη ωστόσο κακοποίηση. Το ζευγάρι μπήκε σε διαδικασία «ποινικής διαμεσολάβησης» για μια δεύτερη ευκαιρία.

