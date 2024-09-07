Από τις Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Δυτικής, Νοτιοανατολικής και Βορειοανατολικής Αττικής, Αθηνών και Πειραιά, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν πρωινές ώρες της 5-9-2024, παράλληλες επιχειρήσεις σε οικισμούς περιοχών της Αττικής και συγκεκριμένα σε Αχαρνές, Άνω Λιόσια, Κορωπί, Γέρακα, Σπάτα, Κολωνό και Κορυδαλλό.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των ανωτέρω Υπηρεσιών με τη συνδρομή αστυνομικών των κατά τόπον Τμημάτων Ασφαλείας, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ε.Κ.Α.Μ., Δικαστικών Λειτουργών, καθώς και συνεργείων της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στους εν λόγω οικισμούς.

Ελέχθησαν συνολικά 57 άτομα, 36 οχήματα και πραγματοποιήθηκαν 24 έρευνες σε οικίες και 25 προσαγωγές ατόμων.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν -29- άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες -κατά περίπτωση- για κλοπή, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί αλλοδαπών, διατάραξη κοινής ησυχίας, παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και μη έκδοση δελτίου ταυτότητας, καθώς και για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις.

Κατασχέθηκε πιστόλι που απασχολούσε ως κλεμμένο και είχε αφαιρεθεί από οικία αστυνομικού στο πλαίσιο διάρρηξης τον Ιούλιο του 2023 καθώς και πλήθος συσκευών ήχου ήτοι ηχεία, μείκτες και ενισχυτές, πινακίδες οχημάτων, φυσίγγιο αβολίδωτου όπλου και μικροποσότητα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Πηγή: skai.gr

