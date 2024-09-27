Επίθεση από μαθητή της Β΄ Γυμνασίου δέχτηκε σήμερα το πρωί, διευθυντής σχολείου στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ την ώρα που ο διευθυντής του σχολείου κατευθυνόταν προς το σχολικό συγκρότημα πάνω στο πεζοδρόμιο τον περίμενε ένας μαθητής της Β΄ Γυμνασίου, 14 ετών, ο οποίος τον χτύπησε με γροθιές. Ο διευθυντής έκανε βήμα πίσω, προσπάθησε να απωθήσει τον μαθητή, έπεσε στο έδαφος και στη συνέχεια ασθενοφόρο τον μετέφερε στο νοσοκομείο.
Αφορμή για την επίθεση - σύμφωνα με πληροφορίες - ήταν το γεγονός ότι την περασμένη εβδομάδα είχε γίνει μία μέρα κατάληψη, ο μαθητής ήταν ανάμεσα στα παιδιά, που συμμετείχαν στο κλείσιμο του σχολείου και ο διευθυντής ενημέρωσε τον γονέα του όπως και τους γονείς των υπολοίπων παιδιών με αποτέλεσμα σήμερα να του επιτεθεί.
